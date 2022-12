Real Madrid | Benzema è tornato ad allenarsi

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Karimadcon i suoi compagni nel, l’attaccante si è ripreso dal problema muscolare che l’ha tenuto fuori per il Mondiale Karimadcon i suoi compagni nel, l’attaccante si è ripreso dal problema muscolare che l’ha tenuto fuori per il Mondiale. ?? ¡Nuestro nuevo hombre del tiempo!? @#RMCity pic.twitter.com/8Ix5WcfkhY—C.F. (@) December 12, 2022 La stessa società ha posta il video del ritorno diagli ordini di Ancelotti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

