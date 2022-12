Quando il remake ha senso di esistere?

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L’ennesima versione di Pinocchio ci ha messo davanti all’ennesima, solita domanda: perché continuare a faredi opere già fatte e già viste?. Stavolta è il turno di Guillermo Del Toro che, intenzionato a riportare a suo modo il racconto di Carlo Collodi, si affida ai 35 milioni di budget riservatigli da Netflix, i quali gli hanno dato l’opportunità di potersi dedicare a un progetto che lo accompagna dal 2008. È stato quello l’anno in cui l’autore messicano ha cominciato a esprimere il primo interesse nei confronti di una propria variante del burattino di legno, idea brevemente interrotta a causa della mancanza di investimenti, compensati poi dalla piattaforma che gli ha permesso di realizzare il film come e quanto strambo volesse. Una produzione che arriva in maniera del tutto differente rispetto al live action sempre di Pinocchio e sempre rilasciato nel 2022. ...

