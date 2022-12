Pattinaggio velocità | Cdm Calgary 2022 2023 | trionfo Giovannini nella mass start

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Asi è tenuta la terza tappa della Coppa del Mondodidi, in cui è arrivata la prima affermazione stagionale per l’Italia. Andreaha infatti sbaragliato la concorrenzamaschile, concedendosi il lusso di farsi tutto il rettilineo finale con le mani al cielo visto l’ampio distacco rifilato agli avversari. Per il ventinovenne finanziere si tratta della quinta affermazione in carriera, la prima dopo oltre quattro anni. Un successo che gli vale anche la testa provvisoria della classifica di specialità con 216, davanti all’olandese Bart Hoolwerf (202). Tra le altre gare, Laura Peveri chiude al quinto posto lafemminile, centrando ...