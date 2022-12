(Di lunedì 12 dicembre 2022) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Successo immediato per Francescoe il suo nuovodache dopo aver debuttato sul podio delle classifiche Fimi/GfK (1mo posto vinili; 2° posto dischi) a una sola settimanaa sua release per Bmg, ottiene oggi, a poco più di tre settimane, la certificazione did'Oro. Un altro importantissimo risultato ottenuto grazie alle vendite dei prodotti esclusivamente fisici, che si somma alla posizione stabile in Fimi/GfK – dopo il debutto ai vertici di cui sopra – al 2° posto dei vinili e al 4° posto dei dischi più venduti della settimana. Progetto speciale, unico nel suo genere, 'da' è il concept album che l'artista ha sempre desiderato realizzare e che ora ha preso finalmente ...

La Svolta

... unico nel suo genere, Canzoni da Intorto è il concept album che Francescoha sempre ... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti"Singolarmente", i 14 singoli usciti e da non ..."Lo streaming Non so cosa sia", aveva detto. Il motivo dietro la scelta, aveva spiegato Dino Stewart , managing director di Bmg: "La volontà è quella di non quantificare a livello numerico ... Ultimo'ora: Musica: Guccini, 'Canzoni da intorto' è Disco d'Oro a meno di un mese dall'uscita Roma, 12 dic. (Adnkronos) – Successo immediato per Francesco Guccini e il suo nuovo disco Canzoni da intorto che dopo aver debuttato sul podio delle classifiche Fimi/GfK (1mo posto vinili; 2° posto di ...La prestigiosa certificazione arriva a poco più di tre settimane dall'uscita dell'album grazie al boom di vendite dei vinili ...