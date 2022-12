Manovra 2023 | dai buoni pasto a stop tassa patente | le novità

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – Si prospetta come molto serrato il timing dell’iter dellain commissione Bilancio della Camera. Dopo l’ultimo appuntamento di ieri, giornata di scadenza della presentazione degli emendamenti segnalati da maggioranza e opposizione, i lavori proseguiranno martedì 13 e mercoledì 14 con lo sfoglio del fascicolo. Sempre mercoledì ci sarà la riunione di maggioranza per procedere con la votazione degli emendamenti presentati dalla commissione. Tra giovedì 15 e venerdì 16 sarà la volta del voto delle proposte emendative dell’opposizione, mentre sabato 17 ci sarà la riunione di maggioranza sugli emendamenti. Penultimo step domenica 18, con il voto a oltranza sulle proposte emendative, per poi dedicare tutto lunedì 19 alla preparazione del testo che approderà quindi in aula della Camera, come previsto, il 20 dicembre. Sono 450 gli ...

