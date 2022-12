Lutto a Mediaset | grande dolore per i conduttori | “Ti amavamo tutti | mancherai tanto”

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 12 dicembre 2022)– Come ha ricordato con il cuore in mano, distrutta, Barbara D’Urso, lui c’era sempre stato. Praticamente il suo nome, la sua carica positiva hanno fatto parte di ogni iconica trasmissionea partire da Ok! Il prezzo è giusto. A ricordarlo addolorato e sconvolto, anche Gerry Scotti. È morto Jack, Giacomo Zoppi. Chiunque lo chiamava con quel soprannome tra i corridoi. Decenni trascorsi lì, tra i riflettori dei tanti programmi televisivi ai quali ha lavorato. Giacomo Zoppi era un mito pernell’ambiente, sempre onnipresente. L’amicizia tra Jack, Barbara D’Urso e Gerry Scotti, come altri, era realmente forte e storica.“Addio Jack, vent’anni di lavoro insieme, sempre sorridente e sul pezzo”, ha ...