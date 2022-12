Legge Severino | Nordio | incandidabilità non si applichi ai condannati in primo grado

Quanto alla"abbiamo ricevuto sollecitazione dall'Anci, e l'apertura del Pd, per abolire o modificare radicalmente abuso d'ufficio e traffico di influenze", osserva il ministro ...Secondo il ministro 'servirebbe invece unasulle lobby'. Corruzione Ue - Qatar, 'fatto allarmante' - Il ministro della Giustizia ha poi parlato dell' inchiesta sulla corruzione Ue - Qatar , ...Per Carlo Nordio è necessario modificare la legge Severino, per far sì che la norma sull'incandidabilità non venga applicata ai condannati in primo grado. Per il ministro della Giustizia la norma conf ..." Occorre far sì che la norma sull’incandidabilità non venga applicata ai condannati in primo grado ". Così il ...