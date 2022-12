La sorella di Kate Moss si ubriaca e si fa tatuare ‘amante’ in faccia Poi si pente | «Meglio non bere troppo»

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Un tatuaggio inda, come nel film “Una notte da Leoni”. Lottiedella modella, protagonista di una follia, condivisa sul suo profilo TikTok. La 24enne si è fattalo zigomo in diretta sui social e ha raccontato la mattina dopo che è stato un gesto dovuto all’alcol. «Seguite il mio consiglio,non». Lottie, il tatuaggio sullo zigomo Lottieè già famosa nel Regno Unito per i suoi colpi di testa. Ma stavolta è andata oltre i suoi standard. Parlando dal letto la mattina dopo il tatuaggio, Lottie ha detto ai suoi fan: «Non ho molto da dire sulla scorsa notte, a parte il fatto che si sarebbe potuto evitare». Alla fine ...