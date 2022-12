Inter | due squadre su De Vrij

ROMA - Mentre i Mondiali in Qatar si apprestano a entrare nella fase decisiva con lesemifinali Argentina - Croazia e Francia - Marocco, le big della Serie A continuano a lavorare ...per l'di ...Sono passati quasigiorni dalla cocente eliminazione del Portogallo , sopraffatto da un cinissimo Marocco , vera ... Capricorno sereno ARTICOLO SUCCESSIVO Hakimi vuole di nuovo l'Ultime ...Paolo Zilliani, giornalista, analizzando le varie vicissitudini ed i fatti che stanno emergendo giorno dopo giorno nell'inchiesta che ha ...Profilo perfetto per il calcio del tecnico salentino che dovrebbe rinnovare il contratto col Tottenham in scadenza a giugno ...