GF Vip 7 | Attilio o Charlie? Chi sarà eliminato secondo i sondaggi

... Antonella Fiordelisi parla di Fabrizio Corona Nella casa del Grande Fratellonon c'è tempo per ... Pochi giorni fa, Antonella ha attirato su di sé l'ira diRomita e Daniele Dal Moro , ...Mimma Fusco , la compagna (o ex) diRomita commenterà anche stasera ciò che accade al GFIl Vippone, come sappiamo, è in nomination e rischia di dover lasciare definitivamente il programma. Un rischio di cui la compagna ...Mimma Fusco, la compagna di Attilio Romita è una donna ferita: la sua decisione dopo la puntata di sabato del GF Vip.Eliminato Grande Fratello Vip 12 dicembre 2022: Attilio Romita e Charlie Gnocchi, cosa dicono i sondaggi, le percentuali.