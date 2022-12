Fusione nucleare | c’è la svolta? In Usa “prodotti 25 megajoule di energia con un impulso laser di poco più di 20”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Da anni si parla della possibilità di produrre un giorno unapotente e pulita come quella del Sole e l’annuncio di unanel campo dellaha scatenato reazioni in tutto il mondo. Il dipartimento americano dell’, secondo quanto rivela il Washington Post, annuncerà in una conferenza stampa prevista per martedì che per la prima volta nella storia degli scienziati sono riusciti a produrre una reazione diche genera piùdi quella necessaria per innescarla. Un risultato innovativo che può stravolgere l’approccio delle politiche mondiali alla produzione dia emissioni zero, nel contesto della lotta al cambiamento climatico, una sorta “Santo Graal” per arrivare all’obiettivo ...