EuroCross 2022 | Mei | “Successo organizzativo e tecnico Step verso il 2024”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Torino – “Une di pubblico straordinario”. Il presidente della Federazione Italiana Atletica Leggera Stefano Mei è raggiante, al termine della lunga mattinata di Venaria Reale, teatro degli Europei di cross ospitati per la quarta volta dall’Italia. “Possiamo essere soddisfatti sia dal punto di vistasia da quello, è stato bellissimo vedere così tanti tifosi, e calore, ai bordi del percorso. Abbiamo avuto complessivamente 15mila presenze all’interno del parco durante la giornata”. Sotto il profilo agonistico, sostiene il presidente Mei, “ci resteranno sicuramente negli occhi le vittorie di una fantastica Nadia Battocletti e della staffetta, che sapevamo essere di qualità ma che per certi versi è stata una sorpresa. Un po’ di rammarico c’è, invece, per l’argento con la squadra ...

Nessun Iframes VENARIA - 11 - 12 -- - Sui prati del parco La Mandria di Venaria Reale (Torino) nella mattina di Clicca qui per scaricare la tua app da"Il- dice la Fiamma Azzurra allenata da papà Giuliano, settima sui 5000 all'Olimpiade di Tokyo - è stato molto duro: prima l'infortunio che mi ha costretta a rinunciare ai Mondiali, poi la ...In una giornata illuminata da un bellissimo cielo azzurro, ma dominata da un freddo molto pungente, si è disputata ieri presso il Parco la Mandria di Venaria Reale in provincia di Torino, la 28esima e ...EuroCross: Bado Argento a Squadre, Ok Reina e Alfieri Nelle quattro medaglie azzurre ai Campionati Europei di cross oggi domenica 11 dicembre sul suggestivo e molto duro tracciato del La Mandria Park ...