Di Nardo scommette sul Benevento e su Forte | “A breve si parlerà di altro”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiIl richiamo del doppio ex. Antonio Dinon ha resistito al fascino di–Cittadella, lui che in carriera ha vestito sia la maglia giallorossa che quella granata. Tre anni nel Sannio spalmati in quattro stagioni (dal gennaio 2002 al gennaio 2005) in serie C, contro le due annate vissute in Veneto tra i cadetti. Quella andata in scena al “Ciro Vigorito”, insomma, è stata un po’ anche la sfida dell’ex attaccante di Mugnano. “Ildoveva portare punti a casa, era uno scontro diretto e questa vittoria rappresenta una sorta di boccata d’ossigeno”- racconta Di– “Se dovessi indicare squadre abbordabili nel campionato di serie B di quest’anno, farei fatica a individuarne. Forse solo il Perugia mi sembra in difficoltà, ma ha dimostrato di giocarsela contro tutte”. Difficoltà ...