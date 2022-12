Decima giornata Basket Serie A 2022 2023 | il punto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Prima sconfitta stagionale in campionato per la Virtus Bologna che, nella, viene sorpresa dalla matricola Scafati(84-77). I felsinei sono stati raggiunti in vetta dalla Olimpia Milano, che supera Reggio Emilia 81-63. Successi anche per Pesaro e Verona, che battono rispettivamente Varese(101-93) e Treviso(79-77). Impresa di Brindisi che passa a Trieste(83-66). Negli anticipi, sorridono Venezia , Napoli e Sassari.: I RISULTATI VENEZIA-BRESCIA 82-79 NAPOLI-TRENTO 69-58 DERTHONA-DINAMO SASSARI 79-82 OLIMPIA MILANO-REGGIO EMILIA 81-63 VL PESARO-VARESE 101-93 UNIVERSO TREVISO-VERONA ...