(Di lunedì 12 dicembre 2022) Concluso, non nel migliore dei modi vista l’eliminazione agli ottavi dei Mondiali di2022, il cicloEnrique, laè pronta a ripartire dalle mani sicure (almeno questa è la speranza della Federazione) dide lato oggi come nuovo C.T. della Nazionale. Obiettivi e pensieri chiari, per riportare in alto la roja. Ecco, di seguito, le dichiarazioni principali rilasciate dal tecnico originario di Haro: “Da 10 anninella Federazione spagnola, se c’èqui inchedelio. Ho la possibilità di scegliere ...

Negli ultimi giorni invece si è parlato pure diEnrique, Mourinho e Abel Ferreira, il portoghese che dirige il club brasiliano Palmeiras.In sospeso il futuro prossimo diAlberto. Il divorzio prospettato in più occasioni da entrambe ... Lazio: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie 12 dicembre 2022 Calcio, Luis de la Fuente si presenta: "Se c'è qualcuno in Spagna che conosce presente e futuro del nostro calcio, sono io" I due giocatori rientrati dal Mondiale fanno parte del gruppo che rimarrà ad Antalya sino a sabato, con due amichevoli in programma. Mercato: idea Pellegrini in prestito all’Eintracht ...Mondiali Qatar 2022, De La Fuente: "Voglio ricreare la Spagna del 2010". De La Fuente ha parlato del progetto che ha in mente di attuare per i prossimi anni.