Biglietti di Monza-Inter in esaurimento | ultime dritte per il settore ospiti

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Stiamo vivendo ore molto calde per quanto riguarda idi, almeno per quanto concerne i ticket disponibili nel. Se da un lato il tifo nerazzurro organizzato è fortemente focalizzato sulla trasferta per seguire la squadra in Supercoppa a metà gennaio, come abbiamo avuto modo di constatare attraverso il primo articolo a tema pubblicato sul nostro magazine, non dobbiamo dimenticare gli appuntamenti antecedenti in campionato. Cosa sappiamo suidiin vendita da oggi 12 dicembre per ilNello specifico, dalle 10 di oggi 12 dicembre tutti possono acquistare idi, a patto che il ...