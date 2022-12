Auto contro bus | morto 21enne in incidente stradale a Modugno Gravi altri quattro giovani

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Un giovane di 21 anni èragazzi, tra i 21 e i 29 anni, sono rimasti gravemente feriti in unavvenuto la scorsa notte a(Bari) sulla strada statale 96 in direzione Altamura. Il ragazzo deceduto e gliferiti, tre ragazzi e una ragazza che sarebbero in pericolo di vita, viaggiavano a bordo di un', guidata da un 29enne, che si è scontrataun pullman guidato da un 65enne. A quanto si apprende, dopo l'impatto con il pullman la vettura ha urtatolo spartitraffico e poiil muro sul lato destro della carreggiata. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118.

