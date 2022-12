“Atteggiamenti intimi con lui” UeD | la dama scoperta così fuori dal programma

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 dicembre 2022) UeD,avvistata in discoteca in “”. Nuove puntate del dating show di Maria De Filippi e scoppia un caso attorno ad una delle protagoniste del Trono Over. Non c’è solo Ida Platano ad attirare le attenzione del pubblico. L’hair stylist sta dimenticando Riccardo Guarnieri grazie alla sua storia con Alessandro Vicinanza. I due hanno vissuto una piccola crisi a seguito della telefonata di Riccardo a Ida, una mera provocazione secondo Alessandro. Ma ora si parla di un caso che riguarda Cristina Tenuta. La, 42 anni originaria di Napoli con una figlia, in passato ha avuto una relazione con Armando Incarnato. I due, però, dopo qualche esterna hanno smesso di frequentarsi lanciandosi accuse reciproche. Lui l’ha accusata di non avere tempo e lei di essere falso. Nonostante ciò il loro rapporto non ...