Atletica | campione olimpico Rudisha scampato a un incidente aereo in Kenya

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Grave disavventura per ildileggera David, il keniano detentore del record mondiale degli 800 metri e due volte orosula stessa distanza. Il velocista, infatti, è sopravvissuto a unavvenuto sabato sera nei dintorni di Nairobi. Lo ha raccontato lo stesso atleta: “Tutto andava bene dopo circa sette o otto minuti di volo, quando il motore dell’si è improvvisamente spento. Sono stati attimi di terrore”., che si è ritirato dalle gare un anno fa, è rimasto illeso, uno degli altri passeggeri ferito in modo serio, gli altri feriti in modo lieve. SportFace.