(Di lunedì 12 dicembre 2022) Gli eventi datati 12Il 121922, cinque giorni prima di Mario Rigamonti, nasceva Julius Schubert, perito quel 4 maggio. E proprio sotto lo stopper bresciano compare nella lapide a Superga. Debuttò il 6 gennaio 1949, contro il Palermo. Per lui cinque presenze e una rete. Il mondo lo accolse esattamente due decenni dopo Alfredo De Franceschini, bandiera del Milan negli anni Venti. Lo scorso 16 settembre abbiamo citato Carlo Bigatto anche come fumatore incallito: e quante sigarette anche per Domenico Marocchino (come ha scritto Claudio Moretti nel volume ‘La Juventus dalla A alla Z’), che quarant’anni fa realizzava l’ultima rete con la maglia della Vecchia Signora. E nello stesso giorno Massimo Mauro invece siglava il primo gol con la casacca dell’Udinese. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del ...

'Ho notato, come tutti, la sua presenza - racconta - durante la votazione in Commissione Libe lo scorso 1sulla liberalizzazione dei visti per il Qatar. Video su questo argomento Quando l'...Chiusura del 9Protagonista il produttore di materiali edili , tra i titoli dell'indice CAC40 , che chiude la seduta con un rialzo del 3,52%. Operatività odierna: A livello operativo, si evidenzia l'appeal ...RESIDENZE UNIVERSITARIE – Per non bucare la scadenza europea del 31 dicembre relativa al piano per la realizzazione delle residenze universitarie è servito un escamotage. I posti letto assegnati ...Gustave Flaubert fu uno degli esponenti più rappresentativi della letteratura francese. Il suo più grande capolavoro è “Madame Bovary” ...