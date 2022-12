Snowboard oggi | PSL Winterberg 2022 | programma | orari | tv | streaming | italiani in gara domenica 11 dicembre

(Di domenica 11 dicembre 2022) Dopo il PSL a squadre miste di ieri, dove è arrivata la vittoria degli svizzeri Gian Casanova e Ladina Jenny, si disputeranno quest’alle 10:00 a(Germania) le fasi finali del PSL individuale valido per la prima tappa della Coppa del Mondo-2023 diparallelo. LA DIRETTA LIVE DEL PSL MASCHILE E FEMMINILE DIDALLE 10.00 In campo maschile gareggeranno per l’Italia Maurizio Bormolini e Roland Fischnaller (che si sfideranno negli ottavi di finale), Edwin Coratti e Mirko Felicetti. A livello femminile, invece, ci sarà invece soltanto Lucia Dalmasso, che nel primo turno se la vedrà con la tedesca Ramona Theresia Hofmeister., cinque azzurri qualificati alla fase finale del parallelo aLe fasi finali del PSL di ...

OA Sport

, domenica 11 dicembre, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, sci di fondo, speed skating, short track, biathlon,e sci ...Le fasi finali del PSL di Winterberg si potranno vedere soltanto in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery Plus. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta dell'intera gara per non ... Snowboard oggi, PSL Winterberg 2022: programma, orari, tv, streaming, italiani in gara MACUGNAGA - 09-12-2022 -- Il Rifugio Scarteboden, ha ospitato a cena il team della nazionale australiana di snowboard cross. Riprendiamo la notizia dagli amici de La Valle del Rosa. Ospiti dei gestori ...Inizia nel migliore dei modi la stagione agonistica di parasnowboard per i colori azzurri: a Landgraaf, in Olanda, dove è andata in scena la prima tappa di Coppa del Mondi. Jacopo Luchini ha conquista ...