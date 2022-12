Quando arriva la doppia ondata di maltempo

"Il concetto è quello ma è ampliato" , spiega il presidente del Senato, "c'era il servizio militare il periodo di addestramento durava 40 giorni, allora noi crediamo che per venire incontro ...... Amico mio/, nel 1990 firma un contratto discografico con la Virgin Dischi e pubblica il ... manager di Zucchero, inizia ad occuparsi anche del giovane Bocelli e il primo risultatocon il ...il Senegal di Diouf ai mondiali nippo-coreani del 2002 e il Ghana che nel 2010 in Sudafrica è arrivato a 11 metri dalla semifinale. Sono due i precedenti tra Marocco e Portogallo, entrambi ai Mondiali ...Si sa quando arriva il mese di dicembre ognuno di noi tira le somme dell’anno appena trascorso pronti a etichettarlo come un “buon anno” o un “cattivo anno”. Il 2022 non ci ha sicuramente fatto ...