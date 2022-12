(Di domenica 11 dicembre 2022) Un meteo contrario a quello dei luoghi comuni, quello che questo weekend vede ilsplendere nelItalia e forti precipitazioni abbattersi nel-Sud., persino qualche traccia disull’Appennino toscano, e l’allerta arancione che scatta ancora a Ischia. Se l’arrivo del gelo ha il merito di ripristinare le scorte idriche, in una situazione in cui manca all’appello quasi 1/3 dell’acqua rispetto alla media, la Coldiretti mette in guardia sul rischio per le coltivazioni invernali in campo. L’associazione di rappresentanza degli agricoltori italiani osserva che «siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia». Eventi estremi che quest’anno si sarebbero «moltiplicati», tra grave siccità e violente precipitazioni, e che ...

Allerta gialla peranche nel Lazio , su bacini di Roma e bacini Costieri Sud. Mentre il litorale romano deve nuovamente affrontare intense mareggiate. Ad essere attenzionate, in particolare, ...A causa dell'elicottero Aiut Alpin Dolomites, che è di stanza in val Gardena, non ha ... In quota l'innevamento è attualmente estremamente variabile a seconda dell'azione del. In ... Maltempo: vento, neve e mareggiate al centro-sud mentre il nord si gode il sole Quella che sta per iniziare sarà una settimana di maltempo, con abbondanti piogge, forti venti, mareggiate e anche neve. Si tratta di previsioni che caratterizzeranno un po’ tutta l’Italia. In ...Protezione civile Lazio, allerta gialla per vento Il Centro Funzionale Regionale rende noto ... Coldiretti, danni a colture: persi 6 miliardi Il maltempo con un brusco abbassamento delle temperature ...