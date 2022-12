L' Ucraina attacca Melitopol occupata dai russi | per Kiev 200 russi morti

Sky Tg24

Guerra senza fine nel Donbass e non solo: le forze ucraine hanno attaccato stasera la città di Melitopol, nel sud dell', occupata dalle forze russe. L'hanno indicato fonti ufficiali filo - russe e altre fedeli a Kiev all'agenzia di stampa France Presse. Melitopo l è una città strategica con oltre 150mila ......lunga" Interattivi - Dentro Kherson - La caduta in 4 tappe - Il ruolo dei partigiani Speciali - Nel vortice del conflitto - Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto- ... Guerra Ucraina Russia. Kiev, colpito il quartier generale di Wagner nel Lugansk. DIRETTA Secondo il capo filorusso della regione di Zaporizhzhia, Yevgeny Balitsky, gli ucraini hanno utilizzato lanciarazzi a lungo raggio americani Himars per colpire Melitopol uccidendo due persone ...Niente elettricità in tutta la regione dopo l'ultimo attacco dei russi: per ripristinare il sistema potrebbero volerci fino a due o tre mesi ...