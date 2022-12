LIVE Sci di fondo | staffetta mista Beitostølen 2022 in DIRETTA | azzurri nel gruppo di testa nella prima frazione

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.11: Il forcing di Kalvaa che allunga il, Ganz sta cercando di tenere 13.07: Norvegia 1 sempre davanti a metà della, seguita da Finlandia 1 e Norvegia 2. Italia sesta, gruoppo compatto. Si sono staccate Estonia e le due squadre kazake 13.04: Dopo 1.2 km Norvegia 1, Finlandia 1 e Svezia 1 davanti, Italia è sesta. Tutti in13.00: Partita ladi Beitostolen. 12.59: Temperature rigidissime, -15°, c’0è il sole a Beitostolen 12.56: Per la Svezia Dahlqvist, Poromaa, Karlsson, Halfvarsson 12.53: La Norvegia I schiera Kalvaa, Nyenget, H. Weng e Iversen 12.50: Non saranno al via i due capoclassifica di Coppa del Mondo Tiril Udnes Weng e Paal Golberg 12.46: Premesso che in una ...

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 11.50 Si chiude qui la prima manche dello slalom del Sestriere. In vetta Petra Vlhova con il tempo di 58.51 davanti a Wendy Holdener a 24 centesimi e Mikaela Shiffrin a ...11.06: Non cambia la classifica con le ultime discese. Si chiude la prima manche con Kristoffersen in testa e con quattro italiani qualificati,. Non tutto è andato per il meglio ma si è visto un buon ...La diretta testuale dello slalom femminile di Sestriere, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...Segui la DIRETTA SCRITTA delle due gare a partire dalle ore 9:30 e disponibili in tv e streaming su Eurosport e discovery+. Si prospetta battaglia serrata nel p ...