Lite durante una riunione di condominio | 3 donne uccise in una sparatoria a Roma

Leggi su agi

(Di domenica 11 dicembre 2022) AGI - Tresono rimastein unaavvenuta questa mattina anei pressi di un bar di via Monte Giberto, nel quartiere Nuovo Salario. Fermato l'uomo che ha aperto il fuoco. In questo momento si trova in caserma a disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo quanto si apprende uno dei partecipanti, un uomo, nel corso dellaavrebbe estratto la pistola e avrebbe sparato in direzione delle tre. Un'altra persone è ferita in modo, sembra, non grave. Sul posto i carabiunieri e il 118.