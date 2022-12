Lea Mininno | l’incredibile ragazza che vince la disabilità con la musica

(Di domenica 11 dicembre 2022) Una gravissima infezione contratta alla nascita, in ospedale, le ha provocato danni cerebrali importanti. Ma se quel deficit cognitivo le ha tolto la capacità di leggere e scrivere, non le ha tolta il coraggio e la forza di trovare una via diversa per esprimersi. Lea, pugliese di 36 anni, canta e incanta. Ogni volta che prende il microfono, usando la sua straordinaria memoria per dar voce a quelle note, lascia il suo pubblico senza parole. La 36enne di San Severo è riuscita a incidere una canzone, intitolata “Esisto”Una storia incredibile, quella della giovane di San Severo, che – come riporta l’Ansa – grazie alla sua passione e all’appoggio dei genitori, che non è mai venuto meno, è riuscita ad incidere una canzone che si intitola “Esisto“. Nata a Foggia il 21 aprile 1986, Lea vive con il papà architetto e la mamma, ex insegnante e puericultrice, che ha ...

