La saga Esg continua Da BlackRock ai norvegesi | fino a Ron DeSantis

(Di domenica 11 dicembre 2022) La convivenza tra i grandi asset managers e i fondi attivisti all’interno dell’azionariato delle società quotate non è mai stata pacifica. Anche se le campagne dei secondi per liberare valore da aziende sottoperformanti spesso si concludono con un successo, i primi giudicano comunque tali azioni attraverso il prisma di chi, costretto dalla propria gestione di fondi passivi a rimanere nell’azionariato, subisce le fiammate di volatilità che esse generano e il conseguente temporaneo spodestamento dal ruolo di leader nel dialogo con la dirigenza. La settimana appena trascorsa ha visto un ulteriore acuirsi della crisi a seguito dell’incursione di Bluebell Capital Partners addirittura nel capitale del più dotato degli asset managers, ossia. L’azione – per il Financial Times un tentativo di ‘affiggere un bersaglio sulla schiena di Larry Fink’ – prende di mira, da un ...