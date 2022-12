Fiorentina | due cessioni per arrivare a Sabiri | piace anche Dominguez

... con de la Fuente che schiera il consueto 4 - 3 - 3, con Kubassova in avanti assieme alleali ... Secondo gol consecutivo, dopo quello contro la, e terzo in stagione per la centrocampista ...Sono stati predispostiarticolati servizio di ordine pubblico presso lo Stadio Tardini, di cui ...per la partita valevole per il campionato di calcio di serie A femminile "Parma -" ...La dodicesima giornata del campionato di Serie A femminile ha presentato alcuni interessanti incroci che potrebbero indirizzare le sorti del campionato. La partita tra Parma e Fiorentina, vinta agilme ...Sono stati predisposti due articolati servizio di ordine pubblico presso lo ... e l’altro per la partita valevole per il campionato di calcio di serie A femminile “Parma-Fiorentina” tenutasi anch’essa ...