Crystal Palace - Napoli 0 - 0 diretta | 22' Eze impegna Meret

BELEK (Turchia) - Il Napoli chiude il proprio ritiro turco affrontando gli inglesi del. La formazione di Spalletti - dopo aver battuto l'Antalya - sfida la squadra allenata da Patrick Vieira. Il bilancio del tecnico azzurro è positivo: " E' stata una pausa molto preziosa ...Finisce il ritiro ad Antalya dopo 12 giorni di allenamenti e due amichevoli, la prima vinta con l'Antalyaspor (2 - 3) e la seconda in programma oggi (ore 16) contro il, formazione undicesima in Premier League ed allenata dall'ex campione del mondo Patrick Vieira. Il periodo di preparazione in Turchia si chiude con il bilancio del tecnico Spalletti. "...premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live 15' - Controllo orientato e dribbling di Ndombele che accelera e poi viene steso: fischia l'arbitro, è punizione.AMICHEVOLI - Il Napoli sfida il Crystal Palace nel secondo impegno del ritiro in corso durante la pausa per i Mondiali.