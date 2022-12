CdS – “L’Espanyol punta Maximiano della Lazio”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 11 dicembre 2022) 2022-12-10 13:33:44Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: ROMA – Quale futuro per Luis? Lain estate ha investito circa 10 milioni di euro sul portiere portoghese. Esordio shock: 5’ in campo e fallo da rosso. Da quel-Bologna del 14 agosto non si è più visto. Provedel è diventato il titolare indiscusso. Si pensava ad un cambio tra i pali nei match di Europa League. Niente da fare, Sarri non ci ha piùto. E ora dalla Spagna, secondo Sport, arrivano voci di un possibile interessamento da parte del, con la maglia del Granada, in Liga ci ha giocato e convinto tutti dimostrando di essere un ottimo giovane portiere. Lì qualcuno potrebberci ancora, magari ...