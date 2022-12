Benevento | Cannavaro | «Risultato importante nonostante una mancanza»

(Di domenica 11 dicembre 2022) Fabio, allenatore del, ha parlato dopo la vittoria dei giallorossi contro il Cittadella: le dichiarazioni Fabioha parlato dopo la vittoria per 1-0 del suosul Cittadella. Le dichiarazioni in conferenza riprese da Ottopagine. LE PAROLE – «I ragazzi mi sono piaciuti molto sotto il punto di vista dell’attenzione. Dovevamo essere più cinici nel capire la partita perché un episodio poteva costarci caro. Dopo Parma sono stati ancora operai, si sono spogliati delle presunzioni del passato. Dobbiamo continuare così, anche se poi bisogna essere bravi a ragionare. Ci siamo intestarditi nel fare sempre dei movimenti che avevo chiesto di alternare. C’è da dire che era anche la terza partita in una settimana, quindi mancava un po’ di brillantezza contro una squadra che non ti fa ...

