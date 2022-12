Ankara e la diplomazia dei droni

Leggi su it.insideover

(Di domenica 11 dicembre 2022) Recep Tayyip Erdogan ha parlato per l’ennesima volta con il collega russo Vladimir Putin e con il presidente ucraino Volodimir Zelensky, ribadendo l’impegno della Turchia per favorire il dialogo tra i due Paesi invischiati nella guerra in Ucraina. Il ritornello che ripete il governo turco è sempre lo stesso da mesi:continua a offrire InsideOver.