Traffico Roma del 10-12-2022 ore 10 | 30

(Di sabato 10 dicembre 2022) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

... l'Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti, presentato oggi ain ... nel 2019 gli autobus hanno contribuito ad appena il 3,1% delle emissioni di gas serra delstradale ......un impegno rafforzato volto a fermare i flussi di immigrazione irregolare e a stroncare il... All'origine della tensione trae Parigi c'è, com'è noto, lo scontro sui migranti dei mesi ...Il servizio di informazione My Way è a cura di Autostrade per l'Italia nell'ambito del piano cantieri in Liguria ...Colpo di scena nelle indagini sulla morte della 42enne sul Raccordo anulare. Dagli audio emerge che i due sono scesi dai loro veicoli e hanno litigato per un minuto, al telefono con il 112. Sarà anali ...