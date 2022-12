Taekwondo | Simone Alessio trionfa alle Grand Prix Finals di Riyadh 2022! Sconfitto in finale Geon-Woo Seo

(Di sabato 10 dicembre 2022) Era una rivincita per l’azzurro dopo la sconfitta subita, in, aldi Manchester proprio contro il sudcoreano-Woo Seo: la sconfitta aveva interrotto la serie positiva che fino a quel momento aveva contraddistinto la sua stagione. Questa volta, ancora in, madi2022,si è aggiudicato la vittoria con il punteggio di 2-1 (categoria -80 kg maschile). Il primo round si è concluso sull’11-8 a favore dell’azzurro, con tanta intensità da una parte e dall’altra, ma a fare la differenza è stata la capacità dell’azzurro di difendersi dagli attacchi dell’avversario ed andare subito dopo a segno, sorprendendo ...

+80 kg Roberto Botta parte bene battendo il turco Emre Kutalmis Atesli (2 - 0 = 1 - 0, 8 - 3), negli ottavi di finale, ma poi sbatte contro il messicano Carlos Sansores, che la spunta 2 - 1 ai quarti ...... come ha dimostrato l'anno dicon tanti ori e medaglie vinte. Vito poi è anche un campione ... Proprio per questo, l'Italia delandrà alle prossime Olimpiadi francesi con più di una ...ROMA (ITALPRESS) – Sei ori, un argento e nove bronzi: è la contabilità in termini di medaglie dell'ottima stagione internazionale del ...