Sci alpino | Bassino e Goggia in testa alle classifiche di gigante e discesa | l’ultima volta nel trionfale 2021

(Di sabato 10 dicembre 2022) Il weekend italiano del Sestriere è iniziato con una splendida vittoria di Martanel secondo slalomdella stagione di Coppa del Mondo. L’atleta di Borgo San Dalmazzo ha chiuso al secondo posto la prima manche per poi riuscire a piazzare la zampata vincente nella seconda, mettendosispSara Hector, Petra Vlhova e Federica Brignone. Con i 100 punti ottenuti oggi e gli 80 presi con il secondo posto del primostagionale, quello di Killington, la sciatrice azzurra ha preso la leadership nella classifica di specialità davanti proprio alla svedese Hector ed alla elvetica Lara Gut che, dopo la vittoria all’esordio, non è riuscita ad andare oltre la settima piazza nella gara odierna. Lo stesso obiettivo era stato raggiunto da Sofianello scorso weekend, ...

Imbattibile Odermatt. Lo svizzero si aggiudica il gigante di Val D'Isere, consolidando il primato nella classifica generale di coppa del mondo e in quella di specialità. Suoi i primi due giganti della ...