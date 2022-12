Regionali Lega | Fedriga | Andrò al voto con una mia lista civica

Le intercettazioni in ItaliaLee i numeri dellail punto Le intercettazioni in Italia L'infografica Il profilo di Aboubakar Soumahoro GLI INTERVENTI DECISI DAL GOVERNO Dalla famiglia alle imprese, tutta la Manovra ...In occasione delle Regionali in Friuli Venezia Giulia previste in primavera, il presidente Massimiliano Fedriga ha deciso di ricandidarsi con una sua lista civica e non con la Lega. "Stiamo vedendo ch ...Sempre sul fronte delle Regionali, a tener banco ieri è stata la scelta di tre consiglieri della Lega di lasciare il gruppo e costituirne un altro: già alla prossima seduta siederanno in Consiglio ...