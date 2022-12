Pensione | pessima notizia | alcuni dovranno restituire un anno intero di pagamenti

Pensioni Per Tutti

Giuseppe Pitteri , detto Walter, autista di bus in, di 65 anni, reo confesso dell'uccisione della moglie Cinzia Luison , di 60 anni, omicidio ...di sostegno in dipendenza di una...Il passaggio rapido al Rdc a inizio 2019 ci ha subito posto di fronte a una leggegià nella ... Laversata agli eredi può essere anche meno di 500 euro mensili complessivi. Ma per ... Pensioni 2023, l'editoriale: ancora il bilico opzione donna I coefficienti servono per determinare la quota contributiva della pensione che, in linea generale, riguarda gli anni dal 2012 in poi per chi può vantare almeno 18 anni di contributi versati al 1995, ...“È una toppa peggiore del buco per il SSN oltre che un'offesa a tutta categoria e a quelle risorse su cui si dovrebbe investire. Non solo – spiega Di Silverio - perchè non risponde all’obiettivo dichi ...