Napoli | incontro con la Salernitana per Demme

Workshop di cinema a cura dei docenti di Accademia Belle Arti die dell'Università Orientale ... Venerdì 16 dicembre alle ore 15 il terzodedicato a "Il Cinema sociale tra Narrativa, ...Mentre nelle "reti gestionali", facendo confusione, compare in quella Campana: composto dae ... All', moderato dalla giornalista Mariapaola Vergallito, interverranno Cosimo Latronico, ...Ancora problemi in casa Inter. Manca molto all'inizio del campionato, ma Simone Inzaghi deve fare i conti con diversi problemi.Nell'ottavo giorno del ritiro in Turchia del Napoli, a poca distanza c'è stato un incontro con un ex azzurro ed ex giocatore di Spalletti, Morgan De Sanctis, ovviamente col ruolo di uomo-mercato della ...