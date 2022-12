Mondiali Qatar | la Rai fa il pieno di ascolti con i primi due quarti di finale

(Di sabato 10 dicembre 2022) La Rai fa ildiper iduedidel Mondiale in. Calcio e Finanza fornisce i dati. Nella serata di ieri Olanda-Argentina è stata vista su Rai 1 facendo registrareda 8 milioni 461 mila spettatori con il 39,2% di share. In particolare, i calci di rigore che hanno visto la vittoria dell’Argentina, dalle 22.47 alle 22.55, sono stati visti da 9 milioni 618 mila spettatori per il 47,7%. A seguire record anche per il “Circolo dei” con 2 milioni 804 mila spettatori e il 19% di share. Nel pomeriggio la clamorosa eliminazione del Brasile a opera della Croazia, sempre su Rai 1, ha avuto un pubblico di 5 milioni 784 mila persone con 42,5%. Il picco durante i tempi supplementari e i rigori dalle 17.57 alle ...

La Juventus continua gli allenamenti alla Continassa nella lunga sosta legata aiin. I bianconeri sono stati impegnati in una seduta di lavoro congiunta con l' Under 19 . Chiesa ha brillato particolarmente nella partitella durata 45 minuti: l'attaccante, rientrato a ...... il club bianconero informa che in mattinata, alla Continassa, i bianconeri di Max Allegri - ad eccezione dei calciatori impegnati neiin(, e ), di quelli in vacanza post - ...Fino al 18 dicembre, ogni giorno, non perdete l'appuntamento con Calcio360 - Speciale Qatar 2022, il nostro programma sui Mondiali ...La Rai fa il pieno di ascolti per i primi due quarti di finale del Mondiale in Qatar grazie alle due partite di ieri.