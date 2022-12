Mondiali 2022 | Kane come Baggio | quando il rigore decisivo va alto

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il ricordo per gli italiani è indelebile. Robertova sul dischetto nella finale di Pasadena dei1994, contro il Brasile. Volto tirato, concentrazione, rincorsa, tiro incredibilmente. E’ il modo peggiore di sbagliare i rigori. Lo stesso errore che fa oggi Harryche, a cinque minuti dal novantesimo del quarto di finale deiin Qatar, sparailche avrebbe consentito all’Inghilterra di pareggiare con la Francia, conquistando con ogni probabilità i supplementari. Ancora una volta, rincorsa, tiro forte,di un metro sulla traversa. Sembra impossibile non prendere la porta da undici metri, ma nelle occasioni che contano veramente la porta si stringe anche per uno specialista ...

10 dicembreDopo la sconfitta contro la Francia per 2 - 1, che è costata l'eliminazione daiall'Inghilterra, il ct Southgate è intervenuto in conferenza stampa: "La prestazione è stata all'altezza delle aspettative, ma le partite le decidono i gol. Non potevamo dare di più, è stata ...(Adnkronos) - Il futuro del ct dell'Inghilterra è in bilico: dopo l'eliminazione dai Mondiali di Qatar 2022 contro la Francia, Gareth Southgate si prenderà il tempo necessario prima di qualsiasi ...MONDIALI 2022 - Non mancano le polemiche dopo l'eliminazione del Portogallo. Sul banco degli imputati, ovviamente, il ct Fernando Santos per aver eslcuso ...