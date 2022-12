Genoa | i convocati per l’Ascoli | assente Portanova

(Di sabato 10 dicembre 2022) La lista deideldi Giardino per la sfida di Serie B contro: non c’è ManoloIlha diramato la lista deiper la sfida contro. Alberto Gilardino ha deciso di lasciare fuori Manolodopo la condanna a 6 anni per violenza sessuale di gruppo. Di seguito la lista completa. PORTIERI – Martinez, Semper, Vodisek. DIFENSORI – Bani, Boci, Czyborra, Dragusin, Hefti, Sabelli, Vogliacco. CENTROCAMPISTI – Frendrup, Galdames, Ilsanker, Jagiello, Lipani, Strootman, Sturaro. ATTACCANTI – Aramu, Coda, Gudmundsson, Puscas, Yalcin, Yeboah. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ilha reso noto i 23per la gara del campionato di serie B domani alle ore 15 ad Ascoli. Come preannunciato dal tecnico Alberto Gilardino è assente Manolo Portanova. Novità tra i portieri:...Giovedì, in occasione di- Sudtirol, il calciatore, condannato in primo grado a sei anni di ...social i tifosi avevano criticato la scelta del club di inserire Portanova nell'elenco deiEsordio esterno per mister Alberto Gilardino. Genoa che giocherà domani ad Ascoli alle ore 15. Il tecnico dei liguri ha rilasciato la lista dei convocati. Proseguono ad alternarsi ...Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha confermato la mancata convocazione dell'ex Juve Manolo Portanova con l'Ascoli Manolo Portanova non verrà convocato dal Genoa per il match di domani con l'As ...