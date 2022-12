Gas | il rapporto francese secondo cui presto finiremo al buio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 dicembre 2022) In Francia è uscito ieri uninteressantissimo dello “Shift Project” sull’approvvigionamento di gas naturale in Europa (lo trovate a questo link, al momento disponibile solo in). In Italia, mi sa che nessuno abbia gran voglia di accorgersene, ma ignorare certe notizie è una cosa che facciamo a nostro rischio e pericolo. Lo “Shift Project” è un think tankben noto e rispettato che lavora da anni in campo energetico. Il loroè molto dettagliato e merita una lettura attenta perché ci da un quadro della situazione ben più approfondito e utile di quello che ci arriva da quelli che ci raccontano che il problema si risolve con una nuova ricetta per cucinare gli spaghetti. Allora, come siamo messi? Decisamente non bene e la situazione potrebbe farsi drammatica in un futuro non lontano. Il ...