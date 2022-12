Corruzione Ue Qatar | atti | Panzeri usò metodi ingegnosi e scorretti

Leggi Anche Sospettadal, fermati quattro italiani a Bruxelles: tra questi Panzeri e Visentini Leggi AncheUe/, 'trovati sacchi di banconote in casa di Eva Kaili' Panzeri intervenne con membri Ue anche per Marocco - L'ex eurodeputato Antonio Panzeri 'è sospettato' di essere intervenuto '...dal: trovati 500mila euro in contanti nella casa di Panzeri Il tribunale federale belga ha confermato il fermo di quattro persone, tra cui Panzeri e Visentini . Ora il giudice ...L'ex eurodeputato Antonio Panzeri avrebbe usato "metodi ingegnosi e spesso scorretti per raggiungere i suoi scopi". Lo si legge, in relazione al politico coinvolto nell'inchiesta di Bruxelles sulla co ...Roma, 10 dic. (askanews) - La vicepresidente del Parlamento europeo, la greca Eva Kaili, coinvolta in un'inchiesta per corruzione della giustizia belga che avrebbe al centro il Qatar e le mazzette per ...