Calciomercato Juve | tentativo per Smalling | lo vuole Allegri

(Di sabato 10 dicembre 2022): i bianconeri hanno iniziato a discutere con gli agenti diper il passaggio del difensore a parametro zero Laha avviato i primi contatti con gli agenti diper capire le condizioni di una eventuale operazione. A svelarlo è Tuttosport. Il difensore della Roma è in scadenza di contratto a giugno e ha una clausola di rinnovo fino al 2024 (attivabile solo con il suo benestare) nel caso in cui dovesse giocare il 50% delle partite stagionali. I giallorossi gli hanno anche proposto il rinnovo fino al 2025 ad un ingaggio più contenuto. Adun difensore comepiace e i bianconeri potrebbero offrirgli un biennale da più di 3.5 milioni a stagione. L’inglese piace anche all’Inter come eventuale sostituto di De ...

Anche in questa fase dell'anno ci sono tante voci di calciomercato che riguardano la Juventus e le sue mosse nel corso del 2023. L'anno che sta per arrivare rappresenterà un punto di svolta per il club bianconero. Dopo le dimissioni dell'intero cda e ... Calciomercato Juve, tre nomi per il ruolo di Ds Lo Stadium della Juventus @LaPresse Ricomincia il campionato e la formazione ... Gennaio è anche il mese del calciomercato. Arriverà qualche rinforzo in corsa oppure si attenderà, con maggiore calma, ...Il calciomercato, soprattutto negli ultimi tempi ... sarebbe un obiettivo di mercato dell'Inter e della Juventus, le quali avrebbero l'obiettivo di rinforzare la rosa per la prossima stagione. Come ...