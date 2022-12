Brasile | Richarlison | “L’eliminazione non mi fa dormire | fa malissimo”

(Di sabato 10 dicembre 2022) “Quello che è avvenuto ieri non è ancora passato, è stato impossibilee fa ancora. Questa è una ferita che resterà aperta per sempre, perché tutti sappiamo le possibilità che abbiamo avuto di vincere questo titolo”. Queste le parole su Instagram dell’attaccante delall’indomani della sconfitta con la Croazia che ha eliminato la Selecao dai Mondiali di calcio. “Ora è il momento di leccarsi le ferite, chiedere scusa a tutti i tifosi e mettere la testa a posto. La realtà è che il calcio, che mi ha dato tutto quello che ho, che mi ha salvato la vita così tante volte, ieri mi ha dato il colpo più forte che abbia mai ricevuto“, ha concluso. SportFace.

