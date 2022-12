Amici 22 | Ramon pizzicato in auto fuori dagli studi del talent

Witty TV

Le gare degli allievi della scuola di22 Durante la tredicesima puntata di, gli allievi ... Al primo posto si posizionerà Isobel, seguita da Gianmarco ,, Maddalena , Megan , Samu , ......compagni Gianmarco e. All'ultimo posto invece si classificherà Rita che però non verrà eliminato poiché la produzione non ha accettato la proposta dell'insegnante Alessandra Celentano .: ... Ramon Don Quixote 27 novembre - Amici Clip | Witty TV Veronica Peparini torna ad Amici di Maria De Filippi ... metteranno ai primi tre posti Isobel, Gianmarco e Ramon. Ultimo posto per Rita, mentre Ludovica, allieva di Emanuel Lo, verrà eliminata dal suo ...Sui social circola un video del ballerino di Amici all'esterno della casa che ospita tutti gli allievi: ipotesi visita medica o uscita a sorpresa ...