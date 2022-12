Starbucks non ha delle «tazzine da caffè» con l’immagine di Satana

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il 1° dicembre 2022 su Facebook è stata pubblicatadi una tazza didipinta di rosso, sulla quale compaiono una creatura con barba e corna simile a una capra (figura che nell’iconografia esoterica è spesso associata a), un bambino che piange e il logo della catena di caffetterie americaneè accompagnata da un commento, scritto dall’autrice del post, in cui si legge: «da. Giusto in tempo per Natale. “Mi piace il mionero come la mia anima”. Stanno letteralmente mettendodiin piena vista per le persone e normalizzando il satanismo. La gente ora pensa che sia normale…». Si tratta di un’immagine presentata ...

Tag24

Il gruppo, che annovera tra i suoi membri McDonalds e, afferma di 'comprendere la ...sicuri esostenibili che screditerebbero il riuso'. 'Stiamo parlando di un 80% di bicchieri da ...ha già aperto diversi punti vendita in Italia: dopo quelli di Milano, Roma e Firenze, ora ... per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia esolo. Quando invii il ... Starbucks Bergamo centro apertura quando apre, menu e lavoro per i giovani E’ stato inaugurato a Roncadelle (Brescia), presso il centro commerciale Elnòs, un nuovo locale Starbucks, il ventiduesimo aperto in partnership con Percassi, licenziatario unico del brand in Italia.Percassi apre domani il primo negozio Starbucks® nel centro di Bergamo, il ventunesimo inaugurato dal gruppo orobico in Italia, partner licenziatario unico del brand nel nostro Paese.