Quanti soldi deve a Conte | Di Maio | la carta che lo rovina

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Al Movimento 5 Stelle di Giuseppeservono, adesso che gli eletti sono soltanto 80 rispetto ai 330 del 2018. Per questo motivo l'ex premier sta lavorando alle nuove regole sul trattamento economico dei parlamentari presenti e passati: l'intenzione è di battere cassa anche tra chi non fa più parte del partito. A cominciare quindi da quelli che sono stati dei veri e propri big, su tutti Luigi Die la sua pattuglia di scissionisti. Stando a quanto riporta Repubblica, circola una bozza che riguarda anche l'assegno di solidarietà: altro non è che il tfr, che ammonta a circa 45mila euro. Secondo le nuove regole, chi è ancora iscritto al M5s dovrebbe restituire solo il 20% di quella cifra, mentre chi ha abbandonato il partito sarebbe costretto a restituire 30mila euro. Sarebbero previste anche esplicite “azioni di ...

Today.it

...via idella cassa. I dipendenti hanno chiamato i carabinieri della compagnia di San Lorenzo che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e le testimonianze disi ...... quindi per noi bisogna valutare di riaprire la finestra per rendere la vita più facile' a...dei redditi - nel corso di 5 anni - oppure di cedere il credito e incassare subito i. Le ... Irpef: ecco chi paga di più e quanti soldi versiamo al fisco "Certo, io incontro tutti. Sono assolutamente tranquillo". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, interpellato su un eventuale incontro con Umberto Bossi dopo la creazione del comitato del nord.Il Movimento prepara le nuove regole per gli eletti e gli ex parlamentari. Chi non è più iscritto dovrà restituire 30mila euro del ...