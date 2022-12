Pensioni minime | l’annuncio di Durigon | cosa succede ora

Leggi su tvzap

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ci ha pensato Claudioad annunciare la brutta notizia: è saltato l’aumento dellefino a 600 euro. L’incremento era una proposta di Forza Italia che era passata durante il vertice di Palazzo Chigi sulla manovra. Il sottosegretario al Lavoro ha spiegato che adesso i pensionati che ricevono il trattamento minimo non potranno contare su un importo pari a 600 euro. Come mai? Intanto fortunatamente un aumento della pensione minima è già stato approvato dal Governo Meloni.600 euro, quandorà:diClaudioha annunciato che la proposta di Forza Italia non è andata a buon fine. Il motivo? Non ci sono fondi a sufficienza nell’immediato, l’obiettivo sarà raggiunto “nel ...